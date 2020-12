Janice Cayman na demonstratie tegen Zwitserland: “Vandaag getoond hoe goed we zijn als groep”

Janice Cayman legde vijf minuten voor het einde de 4-0-eindstand vast. “We hebben een ongelooflijk efficiënte match gespeeld. In het begin was het wat zoeken naar het ritme, maar eens we dat gevonden hadden, waren we heel gevaarlijk op de counter. Ik denk dat we heel professioneel gespeeld hebben. Bij de rust stonden we 2-0 voor, maar we begonnen aan die tweede helft alsof het nog 0-0 stond. Uiteindelijk winnen we met 4-0, een topmatch.”