Jan Vertonghen vol lof over Tedesco: “Dat half uur tegen Duitsland was het beste dat ik met Duivels heb meegemaakt”

KIJK. Vertonghen over Rode Duivels: “Eén van onze beste helften”

Liefst 18.000 leverde de truitjesveiling van de Jan Vertonghen Foundation en partner Vavato op. “Hier word ik blij van, dit is waar mijn hart ligt”, zegt de verdediger er zelf over in Lokeren, waar hij een meet and greet met tien bieders had. Met dat bedrag wil hij zieke kinderen helpen. “We investeren in playgrounds in ziekenhuizen, maar organiseren bijvoorbeeld ook sportdagen mee. Het is heel breed.” Het is iets wat hem nauw aan het hart ligt. “Maar alle Belgische internationals van het WK in Qatar hebben een gesigneerd shirt afgestaan”, zegt hij. “Iedereen wilde meewerken, al bracht dat van Romelu Lukaku het meeste op. Al het geld gaat rechtstreeks naar de foundation en daar hopen we weer heel veel kindjes te kunnen helpen. Ik ben van plan om na mijn carrière hier nog meer tijd in te steken, maar nu ik nog voetbal is het qua visibiliteit natuurlijk iets makkelijker.”

Hoe langer je carrière zal duren, hoe langer die visibiliteit hoog zal blijven. Hoe lang ga je nog door?

“Dat weet ik niet. Ik heb hierna nog een jaar contract bij Anderlecht. Het is niet dat ik nu denk aan verlengen, maar ik voel mij heel goed op dit moment. Ik ben echt op mijn plek. Vijf à zes maanden geleden was dat nog anders. Ik denk dat iedereen kan zijn dat ik er fysiek ook goed voorsta. Ik ga het komende halfjaar bekijken hoe ik mij voel. Het zal geen vijf jaar meer duren. Anderlecht zal sowieso mijn laatste club zijn.”

Als Anderlecht geen play-offs haalt, zit je seizoen er op 23 april al op. Daar al bij stilgestaan?

“Als we zondag niet winnen van Eupen maken we het onszelf lastiger. Zes op zes pakken tegen Eupen en Westerlo zou een geweldige stap zijn. Dan moet je naar Genk en dan zullen we zien. Het is jammer dat we niet meer over Yari Verschaeren (kruisbandblessure, red.) kunnen beschikken. Hij was dit jaar voor ons een van de belangrijkste spelers en speelde echt goed. Met zo’n zware blessure moet hij al denken aan 2024. Verschrikkelijk, het is een liefhebber. Hij heeft nu even de tijd om te bezinnen en kan daarna alles op zijn herstel zetten.”

Volledig scherm Nicolas Germanes van Vavato en mevrouw Van Haever, de winnares was van het originele Vertonghen shirt © Yannick De Spiegeleir

Over naar de nationale ploeg. Een truitje van Domenico Tedesco zou op een veiling ook veel hebben opgebracht denken we.

“Hij heeft het goed gedaan, inderdaad. Op korte tijd heeft hij duidelijk gemaakt hoe hij wil spelen – met een paar kleine accenten. Dat heeft de voorbije week geweldig opgebracht. Het is een ander systeem. Een waarmee je automatisch veel meer energie hebt. Ik denk dat onze ploeg hiervoor heel veel kwaliteit had, maar het was toch meer op individuele talent gericht. Nu is het idee om als één ploeg druk te zetten. Het accent ligt meer op het team.”

Verbaasde het je dat de aanpassing zo vlot verliep?

“Tegen Zweden vond ik het gewoon oké. De 0-3 was een goeie score, zonder geweldig te voetballen. Tegen Duitsland speelden we een van de beste helften die we ooit hebben gezien. In de rust bedacht ik me nog dat ik in 16 jaar bij de nationale ploeg nooit zo’n goed halfuur had meegemaakt. Dan reken ik de San Marino’s niet mee, enkel de toplanden.”

Misschien is er dan toch geen einde aan de gouden generatie gekomen.

“Je moet hopen dat de echte gouden generatie er nu pas aankomt, dat deze generatie die van de afgelopen tien jaar kan overtreffen. Dat moet het doel zijn. Ook als ik er niet meer bij ben, moeten de jongens daarvoor gaan.”

Was het wennen zonder Toby Alderweireld erbij?

“Het was naast het veld vreemder dan erop, vond ik. Je bent heel erg gewend aan bepaalde dingen, zoals aan welke tafel iedereen zit of wat je na de training doet. Dries Mertens en Toby waren er niet bij, daarvoor waren Thomas Vermaelen en Moussa Dembélé al weggevallen. Ik moet opnieuw een weg vinden wat dat betreft. Of ik al nieuwe jongens heb gevonden om mee te kaarten? Neen, ik heb veel te veel van mijn computer gezien en daar ben ik niet blij mee (lacht). Hans Vanaken en Thorgan Hazard deden ook altijd mee en die ontbraken nu. Je moet toch aan vier man geraken.”

Kevin De Bruyne werd benoemd tot aanvoerder van de Duivels. Hij vond het nodig om met jou te praten omdat hij vond dat jij het verdiende.

“Ik waardeer dat hij dat gezegd heeft, maar begrijp ook heel goed waarom de bondscoach hem gekozen heeft. Als Kevin goed speelt, gaat het voor 99 procent al goed met de ploeg. Dat is de insteek, denk ik. Als je hem als coach mee hebt, heb je een grote slag geslagen. Bovendien had ik dit ergens wel verwacht. Een coach kijkt naar de lange termijn. Kevin zal – net als Romelu en Thibaut – langer doorgaan dan ik. Ik waardeer wel dat hij met me wilde praten. Ik heb hem alleszins succes gewenst.”

Tot slot: de Ronde van Vlaanderen. Jij bent een koersliefhebber. Hoe hard baal je dat je tijdens de koers op een voetbalveld in Eupen staat?

“’t Is jammer, al ligt de focus volledig op de match. Misschien moet ik in de eerste helft maar een rode kaart pakken, zodat ik de finale nog kan meepikken. Ik had de voorzitter nog gevraagd om te lobbyen. Helaas heeft dat niks uitgehaald (lacht). Wout, Mathieu of Pogacar? Ik durf het niet zeggen. Ik ben fan van de koers en niet per se van één renner. Alhoewel, in het ideale scenario wint Sep Vanmarcke, want ik heb hem als enige in mijn Wielermanager-ploeg. Het wordt hoe dan ook genieten.”

Volledig scherm Jan Vertonghen is duidelijk populair bij de jeugd. © Yannick De Spiegeleir

KIJK. Bekijk hieronder het volledige gesprek met Vertonghen