Jan Mulder in ‘Top of the League’: “Tielemans een patron? Lukaku is de spil van het elftal”

Nations League Wát een curve: knapste goal van de avond in de Nations League viel meteen na aftrap in Albanië

16 november De Nations League, dat is ook Albanië - Kazachstan. In groep 4 van de C-divisie, het allerlaagste niveau, zal het voor de Kazakken een verre droom blijven op te klimmen. Of om zich via de Nations League ooit te kwalificeren voor het EK. Na 3-1-verlies in Albanië staan ze op de vierde en laatste plaats met 4 op 15. Maar ze zorgden gisteravond wel voor dé goal van de avond in de Nations League. Bij de aftrap na de Albanese 2-0 in minuut 24, zag Aibol Abiken de doelman ver voor zijn lijn staan en besloot hij om meteen zijn kans te gaan. Een heerlijke poging met het juiste effect: de Albanese doelman Berisha, door Atalanta uitgeleend aan SPAL, kwam niet eens in de buurt om nog te kunnen redden.