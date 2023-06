Jaarlijks een miljard aan lonen uit te delen: Saoedi’s zien het groot en willen 20 topspelers naar woestijn halen na hervorming

‘The sky is the limit.’ Een budget van maar liefst 900 miljoen euro aan jaarsalarissen moet na een ingrijpende privatisering minstens twintig topspelers naar Arabië lokken. Of hoe Lionel Messi en Karim Benzema na Cristiano Ronaldo niet de laatsten zullen zijn die zwichten voor de plannen en het geld van de Saoedi’s.

Wordt de Saudi Professional League het walhalla van het moderne voetbal? Dat is althans de betrachting nu investeringsmaatschappij Public Investment Fund (PIF) vier gerenommeerde Arabische clubs in handen krijgt. Een grondige hervorming van het Arabische voetbal, die kadert binnen Vision 2030 - het ambitieuze plan dat Saudi-Arabië koestert om zichzelf als modern, innovatief en aantrekkelijk land op de wereldkaart te zetten. Met sport, voetbal en golf op kop, als voornaamste hefboom om die doelstellingen te verwezenlijken.

Concreet wil het vermogensfonds PIF, in handen van kroonprins Mohammad bin Salman, jaarlijks bijna een miljard aan lonen uitgeven om de eigen competitie op te waarderen. Vier clubs zijn straks voor 75 procent in handen van de investeringsmaatschappij, waardoor er nóg veel meer geld in het Arabische voetbal kan gepompt worden. Landskampioen Al-Ittihad, straks de nieuwe club van Karim Benzema, is er één van. Ook Al-Ahli, het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo en Al-Hilal zijn weldra in handen het vermogensfonds. Andere clubs komen dan weer in bezit van industriëlen of oliemagnaten.

De Saoedische voetbalbond speelt met het plan om een twintigtal topspelers aan te trekken, en die naar voorbeeld van de Amerikaanse sporten gecontroleerd onder te brengen bij diverse clubs. Zij zullen net als Cristiano Ronaldo, goed voor 200 miljoen dollar per jaar (zo’n 187 miljoen euro), astronomische bedragen opstrijken. “Op termijn wordt de Saoedische competitie een top 5-league”, zei Ronaldo enkele dagen terug. Het investeringsfonds beoogt samen met de regering één van de tien hoogst aangeschreven competities te worden. De man die het project onder het goedkeurend oog van de kroonprins in goeie banen moet leiden, is Garry Cook. De CEO van de Saudi Professional League zwaaide eerder de plak bij Man City, nadat hij jarenlang werkzaam was bij kledijfabrikant Nike.

Lewandowski en Kanté?

‘CR7’ krijgt straks alvast het gezelschap van Benzema, terwijl ook Saoedisch ambassadeur Lionel Messi nadrukkelijk gelinkt wordt aan Al-Hilal. De Argentijn zou er maar liefst 400 miljoen dollar (373 miljoen euro) kunnen opstrijken. Maar daar stopt het evenwel niet. Volgens het Duitse Sky is ook Robert Lewandowski op weg naar de woestijn. L’Équipe weet dan weer dat ook N’Golo Kanté op het verlanglijstje staat van investeringsmaatschappij PIF. Ook Luka Modric, Jordi Alba, Sergio Busquets en Angel Di Maria werden recent in verband gebracht met de Saoedische competitie.

Afwachten of het project straks succesvol wordt. Het offensief van de Arabieren moet bijdragen tot de potentiële organisatie van het WK in 2030 in Saoedi-Arabië, waarvoor het straks de concurrentie krijgt van enerzijds Spanje, Portugal en Marokko en anderzijds ook Uruguay, Argentinië, Chili en Paraguay. Veel traditie heeft Saoedi-Arabië op voetbalvlak dan wel niet te bieden, vast staat dat de mogelijkheden of inspanningen straks nergens groter zullen zijn dan aan de Rode Zee. Geld is er in overvloed, alleen valt af te wachten of de Saudi Professional League daadwerkelijk - en ondanks de aanwezigheid van wereldsterren - tot een powerhouse en toonaangevende competitie kan uitgroeien. Ook de Chinezen kampten een decennium geleden met dat plan. Ondanks veel investeringen en door toedoen van de coronacrisis en een economische implosie werd dat vooralsnog niets.

