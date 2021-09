Ivan De Witte ontkracht dat AA Gent ‘in de etalage staat’: “Er zijn geen concrete overnameplannen”

Terwijl tal van Belgische clubs al in handen is van buitenlandse investeerders, is AA Gent nog steeds een op en top Belgisch verankerde club, in de vorm van een CVBA. Ivan De Witte controleert 25% van de club, Michel Louwagie heeft 15% in handen. 40% zit bij andere bestuurders, de overige 20% is in handen van leden van de vroegere vzw en van de stad Gent. AA Gent is financieel een gezonde club, ondanks een inkomstenverlies van 20 miljoen door corona.

Ook qua infrastructuur staat het stamnummer 7 sterk: naast de Ghelamco Arena beschikken de Buffalo’s over een modern oefencomplex in Oostakker én een eigen jeugdcomplex in de nabijheid van het stadion. En dan zijn er nog de sportieve resultaten: AA Gent werd landskampioen in 2015 en finishte de jaren daarna altijd in de top vijf, het speelt ook al zeven jaar op rij - waarvan voor de vijfde keer in de groepsfase - Europees voetbal. Dat AA Gent daarmee een interessante club is voor (buitenlandse) investeerders, hoeft geen betoog. Maar tussen dat en ‘in de etalage staan’, is er nog een verschil.

Volledig scherm Illustratiebeeld. © Photo News

“Het is wel zo dat we bekijken wat er internationaal gebeurt in een fel veranderende voetbalwereld en dat we erover nadenken hoe we de continuïteit kunnen verzekeren en de club competitief kunnen houden”, zegt Ivan De Witte. “Maar tussen die doelstelling en ‘in de etalage staan’, is er nog een wereld van verschil. We hebben de club opgebouwd vanuit een diepe put, we denken na over hoe we in de toekomst zo goed mogelijk de voortzetting van het succes kunnen verzekeren. Maar dat is niet nieuw, daar zijn we al lang mee bezig. Dat zien we als onze plicht.”

‘De Tijd’ suggereert dat er al contacten over een overname zijn geweest met een rijke Amerikaanse investeerder én met de eigenaar van het Belgische ‘Cookware’. De Witte ontkent niet dat er al eens van gedachten is gewisseld met sommige partijen. “Maar tussen dat en concrete gesprekken over een overname, liggen er vele kilometers”, aldus de voorzitter van AA Gent. “Als je vraagt naar concrete overnamegesprekken, dan zeg ik 0,0.”

“Het is duidelijk dat ik geen 100 jaar meer voorzitter zal blijven”, zegt De Witte. “Aan de toekomst denken, zie ik dan ook als een plicht. Maar daarbij staan een aantal duidelijke criteria voorop. Transparante geldstromen in de eerste plaats, maar ook een Belgische - en liefst Gentse - verankering. Dan blijven er niet zoveel kandidaten over. Het kan dan ook nog jaren duren voor we een investeerder vinden die aan onze criteria beantwoordt.” (RN)

Volledig scherm Ivan De Witte en Michel Louwagie © Florian Van Eenoo photonews