Ivan De Witte kritisch over Super League: “Vervreemding van de natuur van het voetbal”

Anderlecht Verschae­ren keert terug naar plek waar hij 2,5 jaar geleden debuteerde: “Als je denkt ‘een puntje volstaat’, dan hoor je niet bij Anderlecht”

18 april Stayen is een plek van de grote momenten voor Yari Verschaeren (19). In 2018 debuteerde hij op STVV, nu wil hij er Anderlecht verzekeren van de top vier. Maar niet alleen de play-offs zitten in het hoofd van Verschaeren. “Of ik mijn contract wil verlengen? Ik moet erover nadenken.”