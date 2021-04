Ivan De Witte kritisch over Super League: “Aanslag op de natuur van het voetbal”

Jupiler Pro League Vercaute­ren: "KVO of Anderlecht in play-off 1? Er is geen twijfel”

17 april Voor Antwerp-trainer Frank Vercauteren is er geen twijfel over wie Club Brugge, Antwerp en Genk zal vervoegen in play-off 1. “Ik zeg al maanden dat Anderlecht erbij zal zijn. Ik ga nu niet van gedacht veranderen. Integendeel. Er is geen twijfel.”