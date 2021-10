Italië wil absoluut winnen van Rode Duivels: “Interesseert ons niet hoe Courtois over deze match denkt”

Nations LeagueNa afloop van de nederlaag tegen de Fransen liet Thibaut Courtois duidelijk verstaan geen zin te hebben in het duel tegen Italië om de derde plaats in de Nations League. “Ik weet zelfs niet waarom we deze wedstrijd spelen”, zei de Rode Duivel donderdag, wellicht grotendeels door de ontgoocheling. De Italianen denken er anders over en willen koste wat kost een tweede nederlaag op rij voor eigen publiek vermijden.

“Het interesseert ons niet hoe Courtois of de Belgen over deze wedstrijd denken”, liet Jorginho zaterdag tijdens een persmoment noteren. “Het enige dat van tel is, is hoe wij deze wedstrijd benaderen en hoe gemotiveerd wij hiervoor zijn. We verloren voor de eerste keer na een reeks van 37 wedstrijden en dus zijn we hongerig om beter te doen. Makkelijk wordt dat niet: België heeft een topteam en is al meerdere jaren de nummer een van de wereld. We zullen aan honderd procent moeten voetballen om hen te kloppen.”

Manuel Locatelli deelt die mening. “Wees maar zeker dat wij willen winnen”, aldus de Juventus-middenvelder, die in zijn eigen stadion op een basisplaats mag hopen. “We willen weer aanknopen met de overwinning en bovendien hebben we zeges nodig voor onze plaats op de FIFA-ranking.” In dat mondiale klassement staan de Italianen op de vijfde plaats, de top zeven met daarbij ook nog gastland Qatar is volgend jaar in april reekshoofd bij de loting voor het WK.

Mancini: “Zal zeker wijzigingen doorvoeren”

De Europese kampioen speelde tegen Spanje meer dan een helft met een man minder, na de uitsluiting van Leonardo Bonucci. De Juve-verdediger zal er vanwege een schorsing dus niet bij zijn tegen de Rode Duivels. De aanvallende driehoek voorin met daarin Insigne, Chiesa en Bernardeschi draaide niet naar behoren en ook daar zal er gewisseld worden. Youngster Giacomo Raspadori krijgt mogelijk zijn kans. “We zullen zeker een aantal wijzigingen doorvoeren”, bevestigde Mancini zaterdag. “Het is een goed moment om jonge spelers een kans te geven, opdat ze klaar zijn voor wanneer we hen echt nodig hebben. Dat wil niet zeggen dat we de wedstrijd tegen België niet belangrijk vinden. We willen winnen.”

De nederlaag tegen Spanje heeft Mancini niet aan het twijfelen gebracht. “Wij zitten al langer op het juiste spoor en moeten blijven voortdoen, ook al verloren we woensdag. Ik was trots op onze prestatie. Zelfs met tien dwongen we kansen af en scoorden we nog.”

Met Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Nicolo Barella, Gianluigi Donnarumma en Jorginho zijn er vijf Italiaanse internationals genomineerd voor de Gouden Bal. Mancini heeft duidelijk zijn favoriet. “Jorginho moet die prijs gewoon winnen. Vorig seizoen heeft hij alles gewonnen: FA Cup, Champions League en EK. Het zou bizar zijn moest hij de Ballon d’Or niet krijgen.”

