Italië - mogelijk tegenstander van de Duivels in kwartfinale - op recordjacht tegen Oostenrijk

EK voetbalAls de Rode Duivels zondag voorbij Portugal geraken, kijken ze op vrijdag 2 juli zéér waarschijnlijk Italië in de ogen in München. Zaterdagavond gaat de Squadra Azzurra tegen Oostenrijk op recordjacht.

Roberto Mancini heeft van de Squadra het tot nu toe meest spectaculaire team van dit EK gemaakt. De defensie staat er als vanouds, maar aan de bal wordt er lekker gevoetbald. Resultaat: Italië sloot zijn groepsfase af met een doelsaldo van 7-0. Mancini toont zich ook een geweldige 'peoplemanager', want in de drie groepswedstrijden liet hij 25 van zijn 26 spelers in actie komen. Zelfs tweede doelman Sirigu mocht even invallen tegen Wales, enkel derde keeper Meret kreeg nog geen minuut. Mancini is niet vergeten hoe hij zich voelde, toen hij in 1990 als enige speler van de Squadra geen enkele minuut kreeg op het WK in eigen land.

Mancini weet er de sfeer uitstekend in te houden. Daags na de kwalificatie tegen Wales liet hij de bekende Napolitaanse pizzabakker Ciro Oliva overkomen naar het basiskamp in Coverciano. Getraind werd er niet. In Coverciano werd ook vrijdagochtend nog uitgelaten gelachen tijdens de laatste training, voor de Italianen naar Wembley afreisden.

In Londen gaan ze op recordjacht tegen Oostenrijk. Italië is al 30 wedstrijden ongeslagen, met winst tegen Oostenrijk kunnen zij het record verbreken dat de Squadra tussen 1935 en 1939 neerzette onder Vittorio Pozzo. De Azzuri incasseerden bovendien al 11 wedstrijden geen goal meer. Op Wembley kan Gianluigi Donnarumma de 12 opeenvolgende 'clean sheets' evenaren, die Dino Zoff tussen 1972 en 1974 neerzette.

Kiezen op middenveld

Mancini baadt in luxe. De enige echte keuze die hij moet maken, is er één op het middenveld: wordt het Locatelli - de beste man tegen Zwitserland - of Verratti - de beste man tegen Wales? Giorgio Chiellini is hersteld van een dijblessure, maar met Acerbi achter de hand, kan hij de oude krijger van Juventus zomaar sparen voor de kwartfinale tegen België of Portugal.

Lees ook:

Volledig scherm Trainer Mancini rekent onder meer op Ciro Immobile, al goed voor twee goals op dit EK, om tegen Oostenrijk het verschil te maken. © EPA