KIJK. Zo vierden Thibaut Courtois en Mishel Gerzig hun verloving

“Ja tegen een leven met jou.” 4 juni 2022 was het, toen er ineens op de Instagrampagina’s van zowel Thibaut Courtois als die van Mishel Gerzig foto’s verschenen van onze nationale nummer één die op een luxejacht op zijn knie was gegaan voor zijn grote liefde. “Het was een zeer romantische dag”, zei Gerzig er later over. “ We zaten op een jacht, de zon was aan het ondergaan, Positano voor ons...Hij had geen mooier moment kunnen kiezen, alles was zoals het moest zijn.”