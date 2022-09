Isabelle Mazzara is de allereerste vrouw in de Pro League: “Jammer dat ik de eerste ben”

Rode Duivels Thibaut Courtois heeft maar weinig zin in Nations League: “Al is het vooral in juni ‘dooddoene­rij’”

Thibaut Courtois heeft maar weinig zin in de matchen tegen Wales en Nederland, zo zei hij zondagavond voor de camera van Play Sports. “Al is het nu natuurlijk wel een beetje anders”, nuanceerde onze nationale doelman meteen. “Deze matchen zijn een goede voorbereiding op het WK en zo moeten we ze ook aanpakken. Anders hadden we oefenmatchen gespeeld tegen Afrikaanse of Aziatische ploegen, zoals we normaal altijd doen. Nations League-matchen in juni zijn daarentegen dooddoenerij voor de spelers.”

