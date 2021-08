Is er leven na Messi? Barcelona verslaat Juventus in oefenpot na invalbeurten voor Club-target Collado en Juve-Belg Koni De Winter

Memphis Depay kwam al in de 3de minuut tot scoren. Hij rondde een vlotte aanval van de Catalanen beheerst af. Het was zijn derde treffer in de oefenperiode in vier duels. Na de rust verdubbelde de Deense spits Martin Braithwaite de score met een kopbal uit een hoekschop van Depay. In de slotfase bepaalde Riqui Puig de eindstand op 3-0 met een fraai schot.

Bij Barcelona ontbraken Frenkie de Jong en Sergio Agüero. De internationals hebben last van een spierblessure. Bij Juventus was verdediger Matthijs de Ligt basisspeler en ook de Portugese vedette Cristiano Ronaldo was van de partij.

Opvallend waren de speelminuten voor Koni De Winter - onze landgenoot kreeg in het slot wat minuten aan de zijde van Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci. En de invalbeurt van Club-target Collado bij Barcelona. De landskampioen had met Barcelona een akkoord over een huurperiode, maar de aanvaller zelf wil bij de Catalanen blijven.

Eerder op de dag had Messi tijdens een emotionele persbijeenkomst afscheid genomen van Barcelona. De 34-jarige Argentijnse sterspeler had graag willen blijven bij zijn grote liefde, maar door de enorme financiële problemen in Camp Nou kan en mag de club hem geen nieuw contract laten ondertekenen. De Catalaanse fans zorgden tijdens de wedstrijd tegen Juventus voor een erebetoon door in de tiende minuut Messi’s naam luid te scanderen.

Volledig scherm Koni De Winter. © BELGAIMAGE