Is de blessurelast van Jérémy Doku volledig van de baan? “Zijn lichaam moest zich aanpassen aan de Ligue 1”

KIJK. Kevin De Bruyne bij Gilles De Bilde: “Treble? Elke match die we nu spelen is een must-win”

Een blije Kevin De Bruyne gisteren na de Champions League-kwartfinale tegen Bayern München. De Rode Duivel moest na de match nog CBS-analisten Thierry Henry, Jamie Carragher en Micah Richards het hoofd bieden. Dat leidde tot enkele lachsalvo’s - ook bij KDB, die even later ook onze Gilles De Bilde te woord stond. “De treble? We bekijken het match per match”