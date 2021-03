Ironisch: daags na hands Mignolet wordt regel aangepast waardoor goal van Club mogelijk wél zou geteld hebben

VoetbalIronisch, toch? Daags na het tumult rond het handspel van Simon Mignolet, heeft het International Football Association Board (IFAB) een aanpassing doorgevoerd in zijn regels rond handspel. Scheidsrechters hoeven komend seizoen niet meer te fluiten als onbewust hands indirect een doelpunt of kans oplevert.

‘Aanvallend hands’ is nu altijd nog een overtreding. Maar de IFAB zorgt voor een belangrijke verandering: “Handspel dat per ongeluk gebeurt en leidt tot een medespeler die scoort of een kans om te scoren krijgt, zal niet langer worden beschouwd als een overtreding.” De regel gaat overal in vanaf 1 juli. Competities kunnen - als ze willen - de wijziging ook vroeger doorvoeren. Het blijft aan de ref om te oordelen of het om een onbewuste of opzettelijke handsbal gaat.

De mededeling van het IFAB komt daags nadat een onopzettelijke aanvallende handsbal in ons land veel stof deed opwaaien. Club Brugge leek op bezoek bij Standard in de kwartfinales van Croky Cup in het slot de gelijkmaker te scoren, maar doelman Simon Mignolet, die mee was opgerukt bij een hoekschop, beging in aanloop naar de treffer onvrijwillig hands. Scheidsrechter Verboomen keurde de goal na een hele poos af, waardoor Club zijn bekerambities moet opbergen. Met de nieuwe regel zou het kunnen dat Verboomen de goal wél zou goedgekeurd hebben omdat hij wellicht zou beslist hebben dat Mignolet niet met opzet hands beging.

Toch moet de ref met nog een ander element rekening houden. Met name: of de speler zich niet onnatuurlijk groter maakte. Dat deed Mignolet mogelijk wel: zijn arm ging namelijk de lucht in en zijn hand was boven het hoofd. Of de nieuwe regel Verboomen anders zou doen hebben beslissen, blijft zo koffiedik kijken.