Iran weert vrouwen met geweld uit stadion en moet nu vrezen dat het wordt uitgesloten voor het WK

Het ministerie van Sport had zo’n 2.000 tickets voorbehouden voor vrouwen, maar zij kregen bij aankomst aan het stadion in de noordelijke stad Mashad geen toegang. De politie gebruikte zelfs pepperspray om de protesterende vrouwen uit elkaar te drijven. Volgens waarnemers volgden de ordediensten de bevelen van religieuze hardliners in Mashad en had er geen overleg plaatsgevonden met de Iraanse bond.