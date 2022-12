Iraanse profvoetballer (26) hangt doodstraf boven het hoofd na deelname aan protesten tegen het regime

“FIFPro is geschokt door de berichten dat de professionele voetballer Amir Nasr-Azadani een executie te wachten staat nadat hij campagne voerde voor vrouwenrechten en basisvrijheden in zijn land. We zijn solidair met Amir en roepen op tot de onmiddellijke opschorting van zijn straf", twitterde de spelersvakbond.

Meerdere Iraanse prof- en oud-voetballers hebben het regime al opgeroepen de executie op te schorten. De spelers die namens Iran in Qatar voor het wereldkampioenschap waren, hebben dat volgens nieuwssite Iranwire (nog) niet gedaan. Wel bleven zij zwijgen toen het volkslied voor de openingswedstrijd tegen Engeland klonk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Al twee executies

Gisteren executeerde Iran nog een man die was opgepakt tijdens de felle protesten van de laatste maanden in het land. De man, genaamd Majidreza Rahnavard, zou twee leden van een paramilitaire militie hebben gedood en was schuldig bevonden aan “oorlogsvoering tegen God”, zo melden staatsmedia. Hij werd maandagochtend publiekelijk opgehangen in Mashad, een stad in het noordoosten van het land.

Vorige week donderdag nog werd voor het eerst iemand die was opgepakt tijdens de protesten terechtgesteld. Het ging om de rapper Mohsen Shekari. Hij zou een lid van de Basij-militie hebben aangevallen met een pistool, terreur hebben gezaaid en een weg hebben geblokkeerd. Zijn executie leidde internationaal tot een storm van kritiek op het Iraanse regime.

Volledig scherm Portretten van Majid Reza Rahnavard (midden), 23, en Mohsen Shekari (L), 23, die recent door de Iraanse autoriteiten zijn geëxecuteerd na deelname aan de antiregeringsprotesten die het land overspoelen. © Getty Images

Protestgolf

In Iran vinden sinds halverwege september massale demonstraties plaats voor meer vrijheid en tegen het regime in Teheran. Bij deze protesten, die de autoriteiten zien als rellen, zijn duizenden mensen opgepakt. Volgens berichten in de media staan in totaal minstens 25 demonstranten op de dodenlijst van het Iraanse gerecht.

Volgens de organisatie Iran Human Rights Watch zijn bij de protesten ook zo’n 450 betogers gedood door de Iraanse veiligheidsdiensten.

De protestgolf is voor Iran de grootste in jaren en begon na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Deze vrouw van Koerdische afkomst stierf in detentie nadat ze door de moraalpolitie was opgepakt, omdat ze haar hoofddoek te los zou hebben gedragen.