Invallers helpen Genk: "We vonden zesde versnelling"

Jupiler Pro LeagueRacing Genk mocht opgelucht ademhalen. Théo Bongonda (25) maakte in de absolute slotfase 1-1 gelijk, met dank aan de voorbereiding van twee invallers. "In de breedte hebben we een sterke selectie", reageerde coach John van den Brom.

Racing Genk liet in de eerste helft na te scoren, ondanks de vele mogelijkheden. Vooral Paul Onuachu's vizier stond nog niet op scherp. "Maar dat hij, net als Ito, nog niet zijn beste vorm te pakken heeft, kan ik accepteren. Ze trainen amper twee weken mee met de groep na een korte vakantie", aldus Van den Brom.

Na de pauze kreeg Genk het moeilijker. "Dat had te maken met de inbreng van Standard. Zij kwamen feller uit de kleedkamer en wonnen de duels. Waar ik nog het meest van baal, is dat we het moeilijk hadden om in de organisatie te blijven spelen. Normaal gezien nochtans één van onze sterktes."

Genk leek lange tijd op een nederlaag af te stevenen na het doelpunt van Laifis - "een geweldige kopbal", gaf Van den Brom toe. Gelukkig voor de Limburgers ontpopte Bongonda zich tot de verlosser van dienst. Hij devieerde een voorzet-schot van Dessers voorbij Bodart. De Genkse bank, Van den Brom op kop, veerde recht. "En of ik blij ben met die late goal. Het was een mooi doelpunt, en ook de actie die eraan voorafging was knap.”

Eiting en Dessers

Het waren invallers Carel Eiting en Cyriel Dessers die de gelijkmaker forceerden. Het toont aan dat de Genkse selectie in de breedte sterk staat. "Zolang we de selectie bij elkaar kunnen houden (lees: Onuachu, Ito en Bongonda houden, red.), hebben wij in de breedte een heel goede ploeg. De jongens die vandaag invielen, hebben de kwaliteiten om aan de aftrap te verschijnen - laat dat duidelijk zijn. En ook nieuwkomer Sadick speelde een sterke partij tegen spitsen als Klauss en Muleka - niet makkelijk, hoor. De concurrentie is groot, en dat zie je graag als trainer."

Dessers, die solliciteerde naar een basisplek, vatte het goed samen: "We hadden het lange tijd moeilijk, maar in het slot vonden we nog een zesde versnelling. Achteraf waren de jongens echter teleurgesteld met een punt, wat me tevreden stemt. Dát is een blijk van ambitie.”

