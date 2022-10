Invaller Romelu Lukaku kan deze keer niet scoren voor Inter, dat wel eenvoudig afrekent met Sampdoria

VOETBAL "Door snel weer achteruit te rijden, kon ik ontkomen”: Mark van Bommel na poging tot carjacking

Een opgewekte Mark van Bommel, de trainer van voetbalclub Antwerp, heeft vanmiddag een eerste keer publiekelijk gereageerd op de mislukte carjackpoging van maandagavond. Op de vraag of hij al bekomen was, antwoordde hij snel: “Natuurlijk.” De 45-jarige Nederlander werd in de parkeergarage van zijn Antwerpse appartement, waar hij met zijn vrouw woont, opgewacht door een onbekende man. Volgens Van Bommel had die een pistool in zijn hand.

26 oktober