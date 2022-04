Invaller Bongonda schiet Genk met twee treffers voorbij Mechelen

Doelgevaar genoeg voor de rust in Genk. Thorstvedt knalde op de vuisten van Coucke. Even daarna onderscheidde Vandevoordt zich met een uitstekende redding op een inzet van Schoofs.

De thuisploeg nam het over. Op het halfuur toonde Oyen wat voor heerlijke voetballer hij is. Het jonge talent dribbelde zich richting het hart van de zestien en haalde uit. Coucke kon redden, maar moest zich een minuut later alsnog gewonnen geven. Ito vond de opstomende Munoz. De Colombiaan was Storm te snel af en kon van dichtbij feilloos afronden.

Mechelen gaf zich niet gewonnen en toonde na rust een ander gezicht. Een knap afstandsschot strandde op de dwarslat. Niet veel later scoorde hij dan toch. Via Vanlerberghe en Cuypers ging het naar de KV-middenvelder, die van dichtbij niet meer kon missen: 1-1.

Het bleef goed op en neer gaan. Genk-verdediger McKenzie kopte nipt naast. In minuut 78 bracht Storck dan toch Bongonda binnen de lijnen. Een gouden greep, zo bleek. Met een lage schuiver tekende hij voor de 2-1. Een treffer die maar even op het scorebord bleef staan. Met een gemikte vrije trap zorgde Schoofs voor de 2-2-gelijkmaker, al zag Vandevoordt er hier niet goed uit.

Daarbij stopte het niet in Genk, want Bongonda sloeg nog eens toe. Vanop ruime afstand probeerde hij het op vrijschop en zette hij Coucke op het verkeerde been. In de slotminuut legde Paintsil de 4-2-eindcijfers vast. Genk komt dankzij de zege aan de leiding in PO2.