Invallen, oorbel niet uitkrijgen en weer gewisseld worden: de bizarre invalbeurt van Spezia-spits M'Bala Nzola

Champions League De assist van Luka Modric waar iedereen over spreekt: “Ik ben mijn stem kwijt. Wat hij doet is illegaal”

Genieten. Maal duizend. De pass van Luka Modric waarmee hij Rodrygo de 1-3 aanbood en Real Madrid zo weer in de match bracht, was van magistrale klasse. De lof over zoveel schoonheid is dan ook immens. Analist Rio Ferdinand raakte er in de studio zelfs zijn stem door kwijt.

13 april