INTERVIEW. Tessa Wullaert is op haar 30ste verjaardag nog lang niet klaar met voetballen: “Ik blijf spelen zolang ik ervan kan leven”

Nog nooit scoorden Belgische ploegen zo goed in Europa: coëffi­ciënt­re­cord nu al een feit en het kan uiteraard nog mooier

Na AA Gent woensdag hebben ook Union en Anderlecht zich dankzij zeer straffe prestaties gekwalificeerd voor een Europese kwartfinale. Dankzij dat succes doet België andermaal uitstekende zaken op de UEFA-coëfficiëntenlijst, de puntentabel per land waarop UEFA zich baseert voor het toekennen van het aantal en de aantrekkelijkheid van Europese tickets. Het record van 2016-2017 is nu al verbroken. En het kan uiteraard nog mooier. Union kreeg met Bayer Leverkusen opnieuw geen grote naam voorgeschoteld in de kwartfinale, en ook Anderlecht loot met AZ geen onmogelijke kaart. Gent zal z’n handen dan weer vol hebben met West Ham.