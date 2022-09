INTERVIEW. Shinji & Shinji, Japanse vrienden met Premier League-medailles: “Zijn kinderen vinden me niet leuk”

Rode Duivels Rode Duivels eind volgende week reekshoofd bij loting kwalifica­ties EK 2024, Frankrijk en Engeland mogelijke tegenstan­ders

Eind volgende week gaan de Rode Duivels weer de trommel in. In Frankfurt wordt dan geloot voor de kwalificaties van het EK 2024. Nu de Nations League erop zit, is ook de indeling van de potten bekend. België zit als reekshoofd in pot 1.

28 september