INTERVIEW. Romelu Lukaku onthult dat hij niet één maar twee zoontjes heeft: “Ik zie mezelf in Romeo, Jordan moet nog veel ontdekken”

Pascale Van Damme (54) is de eerste vrouwelijke voorzitter in 128 jaar Belgische voetbalbond. In het dagelijkse leven is ze topmanager bij IT-reus Dell. Maar Van Damme wil vooral veel méér zijn dan bedrijfsleider, ziet ex-judoka en vriendin Gella Vandecaveye: “In december zaten we zestien dagen in Antarctica. Voor Pascale is het leven veel meer dan werken.” Een portret van een people manager met een avontuurlijke kantje.