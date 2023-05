INTERVIEW. Romelu Lukaku onthult dat hij niet één maar twee zoontjes heeft: de jongste, Jordan, is genoemd naar zijn broer

Vader Pierre ziet behoud Burnley in Premier League als dé uitdaging voor Vincent Kompany, met verster­king uit ons land? “Vince bracht België al veel geld op”

Bij de uitreiking van de Ebbenhouten Schoen aan Mike Trésor maandag was ook Pierre Kompany te gast. Hij laat zich trots uit over zijn zoon Vincent, die zich na een spelerscarrière bij City nu als trainer van Burnley kan bewijzen in de Premier League. “Maar het behoud zal al een succes zijn.”