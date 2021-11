INTERVIEW. Minister Van Peteghem over de taxshift in de topsport: “Het failliet van het voetbal is het laatste wat ik wil”

Ooit was Vincent Van Peteghem (CD&V) arbiter in het jeugdvoetbal. Drie wedstrijden hield hij het vol, en toen was het duidelijk dat het niks voor hem was. Nu is hij minister van Financiën en opnieuw de scheidsrechter: hij is klaar met nieuwe fiscale regels voor de sportclubs - lees: de grote voetbalclubs, want zij zullen ze het hardst in de portefeuille voelen. “We geven geen blanco cheque meer aan de clubs”, zegt Van Peteghem (41), die nu voor het eerst reageert op de commotie die al wéken heerst. “Maar clubs moeten toch eens nadenken over hun verdienmodel.”