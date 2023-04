INTERVIEW. Michael Yormark, President van Roc Nation Sports, na de racismerel rond Lukaku: “Iedereen die haat binnenbrengt in een stadion moet levenslang geschorst worden”

“Zero tolerance als het gaat over racisme, daar moeten we ook naartoe in Europa.” Een gesprek met Michael Yormark, President van Roc Nation Sports International - het bedrijf dat de commerciële belangen van onder meer Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Axel Witsel behartigt. “Ik vraag me elke keer opnieuw af: ‘Waarom? Hoe is het mogelijk dat mensen zo onwetend zijn en op die manier haat verspreiden?’”