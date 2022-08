INTERVIEW. Makelaars van De Ketelaere nemen je mee achter de schermen van ‘speciale transfer’: “Zelfs Barça volgde hem lang”

Voetbal Een confronta­tie met Clement? Union treft Monaco of PSV als het Rangers uitscha­kelt - Ook AA Gent, Antwerp en Anderlecht kennen mogelijke tegenstan­ders

Vanmiddag werd er in het Zwitserse Nyon geloot voor de play-offs van de Champions League, Europa League en Conference League. Als Union het Schotse Rangers kan uitschakelen, wacht in de laatste voorronde van het kampioenenbal een confrontatie met de winnaar van de wedstrijd AS Monaco-PSV. AA Gent treft in de play-offs van de Europa League Omonoia uit Cyprus. Voor Antwerp staat tegen Lilleström een duel met Breidablik (IJsland) of Basaksehir (Turkije) op het spel. Als Anderlecht het Estste Paide elimineert, speelt het mogelijk tegen Young Boys (Zwitserland).

