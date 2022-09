INTERVIEW. Jens Petter Hauge blijft zelfzeker ondanks moeizame start bij AA Gent: “Ik wil de speler zijn die de coach als eerste op het wedstrijdblad zet”

Fotograaf Florian kijkt verwonderd op. “Hey, heb je schoenen bij? Ik zou je van top tot teen op de foto willen, hé.” Een opgewekte Jens Petter Hauge was net het Scandinavisch geïnspireerde Nordic House in centrum Gent binnengestapt met Adidas-slippers en witte sokken. De Noor knipoogt. “Je zal het hiermee moeten doen. Dit is wie ik ben.”