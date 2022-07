INTERVIEW. Ives Serneels, de architect van succes van Red Flames: “Ik heb geen ego, maar ik mag wel zeggen dat ik de voorbije jaren iets gerealiseerd heb”

Red FlamesJa, het was historisch maandagavond . En ja, er waren tranen bij. CEO Peter Bossaert appte: “Voor de Red Flames en de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in ons land! Zo belangrijk. Al die tranen van geluk. Het is echt prachtig.” De Flames spelen vrijdag de kwartfinale, met coach Ives Serneels (49) als de architect van dat succes. Hij heeft het bouwmateriaal geleverd in 2011. Serneels, bouwheer, architect, aannemer en metser. “Ik hoop dat heel België vrijdagavond op straat staat of in de cafés zit voor de Red Flames. Dan is het aan ons om hen te laten genieten.”

Hoe laat lag je in je bed?

“Om 2 uur. Ik zat daarvoor voor het eerst in een bus waarvan ik dacht dat die stilstond en toch ging die vooruit. Daarna iets gegeten en met heel de staf een pintje gedronken. Heel rustig. Voor die momenten doe ik het.”

Neem ons eens mee naar vóór de wedstrijd. De Neve out, Tysiak geschorst. Biesmans had nog nooit naast Kees gespeeld. Je zet Vanhaevermaet op de 6, De Caigny op de 8, ook dat was nieuw. Waren er andere opties?

“Er waren andere opties, maar ik heb gekozen voor continuïteit. Ik wil het team dat groeit zoveel mogelijk behouden. Zonder linksvoetige koos ik voor mensen die die positie kennen. Biesmans, die al vaak rechts speelde en Kees die het van bij OHL kent.”

Je vertrouwde wel heel erg op die 11 à 15 namen die je hier, neem ik aan, nog nooit teleurstelden?

“Heel eerlijk, ik heb ook al met anderen gesproken die nog niet aan spelen toekwamen. Van Kerkhoven en Vanmechelen zijn goed aan het trainen. Specifiek hebben we hen nog niet nodig gehad. Wullaert had krampen tegen IJsland, maar ze geraakte er overheen. Dat had het moment voor Vanmechelen kunnen zijn.”

Hannah Eurlings is de eerste echte diepe spits van dat type die hier aan de aftrap komt. Hoe vond je haar wedstrijd? Ze is pas 19 jaar.

“Goed, heel goed. Aanvallend wilde ik Tessa (Wullaert, red.) niet op 9. Ik wilde haar wat lager zetten. Zo kwamen we bij Eurlings terecht. Ze maakt nog niet altijd de juiste keuze. Maar die uitstraling! Ik ben zelf verdediger geweest en zou niet graag tegen haar spelen. Haar flair en talent maken je als verdediger constant zenuwachtig.”

Ik heb haar al een paar keer een ‘gevechtspiloot’ genoemd. Is ze dat?

“Ja. Ze staat nooit stil. Zoals gevechtspiloten in de lucht. Zo is Hannah. Ook als ze de slechtste match speelt, gaat ze nog voor elke bal.”

Wat zegt deze foto? Kris Van Der Haegen, je T2, springt op je. Kan je zonder hem functioneren?

“Moeilijk om te zeggen omdat heel mijn staf belangrijk is. Op dat moment van die foto was ik weg van de wereld. Ik zal je niet letterlijk vertellen wat Kris zei, maar hij verklapte hoeveel kilo er rond mijn nek hing. De band is voor het leven. Hij is iemand die ik er absoluut bij wil.”

Even wat stats. Jullie maakten 44 succesvolle tackles (Nederland heeft er 47, IJsland 48, red.) en lieten 150 balrecuperaties optekenen, niemand doet beter. Dat lijken cijfers van een team met Ives Serneels als speler.

“Het waren wedstrijden die ik vroeger graag speelde. Allicht zet je onbewust als coach dingen voort die het verleden goed voor je waren.”

Blijven er hierdoor andere kwaliteiten van de Flames in de schaduw?

“Soms beseffen ze niet hoe goed ze zijn. Als ze weten wat ze in balbezit kunnen, dan groeien we nog een paar percenten. We krijgen gisteren drie goede mogelijkheden maar het kunnen er zes zijn als we meer in onszelf geloven op de helft van de tegenstander. We groeiden daarin al tijdens dit toernooi.”

Vrijdag tegen Zweden wordt het lastig.

“Ik hoop dat heel België vrijdagavond op straat staat of in de cafés zit voor de Red Flames. Dan is het aan ons om hen te laten genieten.”

Hij weet wat hij ervoor doet maar pluimen op zijn hoed hoeft hij niet.

“Ik heb geen ego maar ik mag wel zeggen dat ik de voorbije jaren iets gerealiseerd heb.”

