INTERVIEW. Georges Grün over het EK 1984 en de huidige generatie Duivels: “We missen een natuurlijke leider zoals Kompany”

Phishing neemt toe: is een verzeke­ring interes­sant?

1 juni Het aantal gevallen van fraude via phishing is in coronatijden sterk toegenomen. Oplichters gaan daarbij almaar inventiever te werk met als doel toegang tot je bankrekening te verwerven. Verzekeringen tegen cybermisdrijven vinden bijgevolg nu ook hun weg naar de particuliere markt. Wat dekken ze en hoeveel bedraagt hun kostenplaatje? Spaargids.be zocht het uit.