Yves Leterme schudt de regendruppels van zijn paraplu, terwijl hij door de glazen deur van een kantoorgebouw op de Kunstlaan in Brussel tuurt. “Ik ben maar een paar dagen in het land”, zegt hij bijna verontschuldigend. Op doorreis in het land waarvan hij eens premier was. Nu werkt en woont de West-Vlaming in Parijs, vliegt hij wekelijks Europa rond en adviseert hij bedrijven in de VS en China.