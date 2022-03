INTERVIEW. Dodi Lukebakio blijft zijn ambitieuze zelve bij Wolfsburg: “De nationale ploeg was altijd een doel. Maar ik wil meer”

Beerschot Het doek valt voor Beerschot: kroniek van een aangekon­dig­de degradatie

Op 29 november 2020 stond Beerschot aan de leiding in 1A, maar volgend seizoen wordt het dus opnieuw 1B. Hoe is het in zestien maanden in godsnaam zó fout kunnen lopen? Een verhaal van een bestuur dat verkeerde personeelskeuzes maakte, trainers die de juiste snaar niet konden raken en spelers die vertrouwen en betrokkenheid misten.

14 maart