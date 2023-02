INTERVIEW. De competitie, de beker én Europa, Union CEO Bormans over de slag op drie fronten: “Waarom zouden we moeten kiezen?”

Buitenlands voetbal De Ketelaere maakt slechte beurt in basis Milan, Origi verzacht met knappe goal afgang tegen Sassuolo (2-5)

Afgang voor AC Milan. De Italiaanse landskampioen, die over alle competities heen nu al zes wedstrijden zonder overwinning zit, kreeg in het San Siro een zware 2-5 thuis om de oren van laagvlieger Sassuolo. Invaller Origi scoorde in het slot een knappe eerredder, De Ketelaere mocht net als Saelemaekers starten maar werd al bij de pauze vervangen.

29 januari