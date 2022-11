INTERVIEW. Amadou Onana, over de Rode Duivels en zijn zus Mélissa: “Haar steun en doorzettingsvermogen zal ik nooit vergeten”

LaLiga “Ik schijt op je verdomde moeder”: hoe Piqué zonder te spelen maar met ongeziene tirade tegen de ref afscheid nam van het voetbal

Spelen deed hij niet bij zijn allerlaatste wedstrijd voor FC Barcelona, maar toch is Gerard Piqué (35) erin geslaagd alle aandacht naar zich toe te trekken. De reden: hij veegde in de uitmatch bij Osasuna ref Gil Manzano zodanig hard de mantel uit dat die niet anders kon dan rood trekken. In de spelerstunnel, tijdens de rust dan nog wel. Going out with a bang, zeggen ze in het Engels.

9 november