Inter tast piste-Lukaku af: spits wil zelf graag terug naar Italië én is bereid om fors in te leveren

Champions League “Hij zou illegaal moeten zijn!” Thibaut Courtois de beste doelman ooit in een CL-finale? De cijfers bevestigen het

Of hij ooit al zo’n straffe prestatie van een doelman gezien had, werd Carlo Ancelotti na de match gevraagd door een Britse journalist die in Spanje woont en voor ‘The Guardian’ werkt. Het antwoord van de Real-trainer: “Jawel... ook van Courtois.” Nog nooit was een winnende doelman in een Champions League-finale goed voor negen reddingen. Una leyenda madridista. Na Liverpool - Real Madrid is de Belgische Muur definitief een levende legende in het Bernabéu.

29 mei