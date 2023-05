Inter neemt flinke optie op finale, onmachtig Milan moet dubbele achterstand goedmaken in terugwedstrijd

PORTRET. Tomas Van Den Spiegel, de oud-basketter die wielerbaas werd en nu ook in het voetbal stapt: “Hij heeft de expertise die Anderlecht nodig heeft”

Hij leerde Wouter Vandenhaute in 2012 kennen op de afterparty van ‘De Slimste Mens ter Wereld.’ Hij behoort tot de ‘Leyendas Blancas’ van Real Madrid. Hij is CEO van Flanders Classics en hij is het nieuwste lid van de raad van bestuur van Anderlecht. Híj is Tomas Van Den Spiegel (44), de profbasketter die zakenman werd. “‘Onderschat nooit wat eender wie voor jou kan betekenen op een bepaald punt in je leven’, was mijn uitgangspunt.” Een portret.