Incident Lukaku-Ibrahimovic domineert ook de covers van de Italiaanse sportkranten: “De schande”

Coppa ItaliaInter plaatste zich gisteravond ten koste van stadsgenoot AC Milan voor de halve finale van de Italiaanse beker (2-1), maar daar praatte achteraf nauwelijks iemand over. De opvallende ruzie tussen Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic aan het einde van de eerste helft overschaduwde de wedstrijd. “Ga maar naar jouw moeder toe, en doe jouw voodoo”, sneerde Ibrahimovic, waarop Lukaku antwoordde: “Wil je over mijn moeder praten?”. De f-woorden vlogen in het rond. “F*** you and your wife”, riep Lukaku nog. Ook in de Italiaanse kranten wordt het voorval breed uitgesmeerd.