In welke gevallen overwintert Club in Europa? De scenario's op een rij

Buitenlands voetbal “Ik wil heel graag naar huis”: Xavi spreekt klare taal over terugkeer naar Barcelona, maar zijn club blijft dwarslig­gen

Xavi laat er geen twijfel over bestaan. “Ik wil heel graag naar huis terugkeren”, zegt hij aan Mundo Deportivo. Zijn thuis, dat is FC Barcelona. De Spanjaard zegt dat het slechts een kwestie van tijd is, maar zijn club Al Sadd wil van geen wijken weten.

8:00