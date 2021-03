In Nederland kondigen ze nu al alarmfase 1 af: “Als een voetbalbejaarde drie keer scoort, wat wordt het dan met Haaland?”

“Het leek wel weer 2015", schrijven onze collega’s van het AD. “De stuurloosheid, het gebrek aan speldiscipline, de opeenstapeling van tegenslag: het deed terugdenken aan de donkerste dagen onder Guus Hiddink en later Danny Blind. Want op een schrijnende avond in Istanboel was de Wet van Murphy opeens weer helemaal terug. Zo ongeveer alles wat mis kon gaan, ging ook mis, vanaf de warming-up tot de slotseconden.”

“Deze start baart wel degelijk zorgen”, luidt het verder. “In een kwalificatiepoule waarin alleen de nummer 1 zich rechtstreeks plaatst, staat het Nederlands elftal meteen op een pijnlijke achterstand. En net zo zorgelijk: ook de vertwijfeling is weer helemaal terug bij Oranje, drie maanden voor het EK. Nederland heeft snel twee wedstrijden om die sfeer nog enigszins om te buigen, thuis tegen Letland en uit tegen Gibraltar. Maar de tijd van onbezorgdheid is voorlopig weer even voorbij.” Het dagblad wijst ook naar de dragende spelers. “Op dit soort dagen is het spel van Memphis, met al zijn hakjes en gefröbel, prompt niet om aan te zien. Frenkie de Jong vertraagde het spel eerder dan dat hij het versnelde. En ook Matthijs de Ligt oogde te vaak kwetsbaar, in een defensie die leiderschap en doortastendheid ontbeerde.”

Volledig scherm De kop van het Algemeen Dagblad. © AD

“Het is nu al alarmfase één”, kopt De Telegraaf. “Nog zorgelijker voor De Boer dan het zwakke spel en het teleurstellende resultaat, is de druk die er meteen opstaat. Elke keuze van de bondscoach - het thuislaten van Weghorst, De Roon verkiezen boven Gravenberch of Davy Klaassen en het opstellen van Kenny Tete en niet Denzel Dumfries – zal nog meer dan nu al het geval is onder een vergrootglas komen te liggen. En als voetbalbejaarde Yilmaz drie keer kan scoren tegen Oranje, hoeveel maakt Dortmund-sensatie Haaland er in september dan?”, klinkt het ongerust.

Volledig scherm De Telegraaf. © De Telegraaf.

Ook het NRC Handelsblad weet dat de schrik er meteen inzit. “Nu is de angst terug. Ineens was er slapheid. Slordigheid. Vergezeld door wat pech”, wordt er geconcludeerd.” Er wordt met de vinger gewezen naar ‘leider’ Georginio Wijnaldum. “Voldoende was het niet en in het veld ook niet steeds zichtbaar. Toen Oranje richting een pijnlijk verlies strompelde waren het invallers Klaassen en De Jong die de ploeg op sleeptouw namen – niet Wijnaldum. Na afloop was Wijnaldum streng voor zijn ploeg. De Turken hadden liever willen winnen, constateerde hij. De belichaming daarvan was Yilmaz – drie goals, waaronder een spectaculaire vrije trap. De Turkse spits van 35 jaar liet zich zien als ware leider.”

Volledig scherm NRC © NRC

“Met de mond was beleden dat een boycot van het omstreden WK in Qatar geen optie is voor Oranje”, schrijft De Volkskrant. “Maar in voetbal draait het meer om benen dan om monden, en de benen van het Nederlands elftal verstapten zich in Turkije al bij de eerste schreden richting het toernooi, op knullige wijze. (...) De doelman pakte vrijwel geen bal, het elftal was op de sterfdag van Johan Cruijff een ‘geitenkaas’ in de omschakeling, en voorin speelde Oranje te weinig klaar, mede door het te lang falende vleugelspel. (...) Natuurlijk, behalve deze wedstrijd is nog niets verloren. Nog negen duels te gaan, met Letland en Gibraltar als komende tegenstanders. Wetende dat alleen de nummer 1 zich rechtstreeks plaatst, is het nog lang geen uitgemaakte zaak dat Oranje straks in Qatar te zien zal zijn.”

Volledig scherm © Photo News