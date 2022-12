IN BEELD. Tien keer Pelé in tien iconische foto’s door de jaren heen

VoetbalHij droeg het iconische rugnummer tien bij Santos en de Braziliaanse nationale ploeg. Het is dan alleen maar passend om hem met tien iconische of typerende foto’s uit te wuiven. Pelé of Edson Arantes do Nascimento door de jaren heen.

KIJK. Voetballegende Pelé op 82-jarige leeftijd overleden

1956: voetballer bij Santos

Pelé debuteerde op zijn zestiende bij Santos. De Braziliaan zou bijna zijn hele carrière voor de club uitkomen. In totaal scoorde hij 618 goals in 636 wedstrijden, officieel althans. Officieus ging de Braziliaan er altijd prat op meer dan 1.000 gescoord te hebben. Pelé werd met Santos zes keer kampioen van Brazilië, hij won ook twee keer de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League.

1960: zes goals tegen Beerschot

Op 31 mei 1960 voetbalde Pelé ook op Belgische grond. Beerschot nam het toen vriendschappelijk op tegen Santos. Voor de ogen van 30.000 toeschouwers toonde de toen 19-jarige Braziliaan zijn kunstjes op de grasmat. Santos klopte Beerschot met zware 1-10 cijfers in de oefenpartij. Pelé scoorde zes goals: drie voor én drie na de rust. Rik Coppens stal de show met een omhaal.

Volledig scherm Pele in actie tegen Beerschot. © @kbeerschotva

1968: omhaal tegen Rode Duivels

Scoren tegen de Rode Duivels deed Pelé ook. En hoe! De Braziliaan pakte in september 1968 op zijn Rik Coppens’ uit met een prinsheerlijke omhaal in een oefenmatch in Rio de Janeiro.

Volledig scherm © AP

1970: derde keer wereldkampioen

Pelé was in 1970 pas dertig wanneer hij aankondigde dat het WK in Mexico zijn zwanenzang voor de nationale ploeg van Brazilië wordt. Het bleek een Last Dance om U tegen te zeggen. De Brazilianen wervelden door het toernooi met wat sommigen de beste ploeg aller tijden noemen. Carlos Alberto, Rivelino, Tostao, Jairzinho. Met Pelé als alfamannetje pakte Brazilië een derde wereldtitel in twaalf jaar tijd. Pelé is de enige ooit die drie keer wereldkampioen werd als speler en wel in 1958, 1962 en 1970. De kroon op het werk.

Volledig scherm © AP

1975: naar New York

In 1974 stopte Pelé met voetballen bij Santos, maar enkele maanden later kwam hij op zijn beslissing terug. De Braziliaanse voetballegende ging naar de Verenigde Staten om samen met Franz Beckenbauer te voetballen voor de New York Cosmos in de MLS. Na twee jaar en 37 goals in 64 matchen was het definitief voorbij in 1977.

Volledig scherm © Photo News

1987: bij de paus

De paus en de Braziliaanse patroonheilige van het voetbal samen op één foto. In 1987 mocht Pelé op bezoek bij Johannes Paulus II. Pelé is zoals veel Brazilianen katholiek opgevoed. In de jaren na zijn carrière was hij trouwens ook drie jaar minister van Sport in Brazilië.

Volledig scherm Paus Johannes Paulus II met Pelé.

2002: Gala van de Gouden Schoen

Pelé was aan het begin van deze eeuw nog een laatste keer in ons land. Speciaal voor het Gala van de Gouden Schoen kwam hij naar het Casino in Oostende om de prijs uit te reiken. Wesley Sonck mocht zo als laureaat met een van de grootsten aller tijden op de foto. Beelden die Sonck nog altijd koestert.

Volledig scherm Op het Gala van de Gouden Schoen in 2002 met winnaar Wesley Sonck. © REUTERS

2019: met Mbappé op de foto

Pelé bleef op zijn oude dag een bekendheid in binnen- en buitenland. In 2019 ging hij op één van zijn laatste publieke optredens op de foto met Kylian Mbappé. Zijn gezondheidstoestand liet steeds minder toe. Pelé werd ook vaker en vaker opgenomen in het ziekenhuis.

Volledig scherm © REUTERS

2022: steun van Neymar

Hij was ondertussen doodziek, maar Pelé was er ook op het afgelopen WK in Qatar een beetje bij. Na het verontrustende nieuws in Braziliaanse media dat het slecht met hem ging, kwamen de Braziliaanse spelers met een spandoek het veld op. Of hoe ‘O Rei’ ook door Neymar en co op handen werd gedragen.

Volledig scherm © Photo News

2022: het einde

Na het WK volgt er nog een kleine opflakkering, maar met Kerstmis in zicht verergerde de toestand van Pelé, die al een jaar aan darmkanker leed. Dochters Kely Nascimento en Flavia Arantes op Instagram: “Onze Kerst is uitgesteld. We hebben samen met de dokters, om verschillende redenen, besloten dat het beter is voor ons om hier te blijven, met alle steun die onze nieuwe familie van het Albert Einstein-ziekenhuis ons geeft.”

