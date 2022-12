IN BEELD. Neymar barst in tranen uit, ontgoocheling bij Brazilië is enorm na WK-exit

Neymar opende in het Education Citystadion in Al Rayyan op het einde van de eerste verlenging de score. Met zijn 77ste doelpunt in het Braziliaanse shirt evenaarde Neymar Pelé als topschutter aller tijden van zijn land. Kroatië kwam in de 117ste minuut langszij na een afgeweken schot van invaller Bruno Petkovic. In de strafschoppenreeks wonnen de Kroaten met 4-2, waardoor topfavoriet Brazilië is uitgeschakeld. Tranen alom, vooral bij sterspeler Neymar.