IN BEELD. “Miguel Van Damme, het sterkste karakter op de Belgische velden”

Voetbal Miguel Van Damme is overleden na een jarenlange strijd tegen leukemie . De 28-jarige doelman van Cercle Brugge was voor de hele voetbalwereld een voorbeeld. Het leverde hem ooit felicitaties op van zijn idool, Iker Casillas. Een beeldverhaal van een doelman die ondanks alles nooit helemaal van de Belgische voetbalvelden verdween.

Debuut bij Cercle

Miguel Van Damme debuteert in het voorjaar van 2014 in play-off 2 voor Cercle Brugge. De talentvolle doelman stoormt door vanuit de jeugdreeksen en zou in 2015/2016 eerste doelman worden. Na de degradatie van Cercle naar 1B is hij één van de lichtpunten in de selectie.

Volledig scherm Miguel Van Damme als eerste doelman bij Cercle. © BELGA

Na één jaar ziekte weer onder de lat

In de zomer van 2016 wordt bij medische testen net voor het seizoen leukemie vastgesteld bij Van Damme. De doelman start zijn behandeling met goeie moed. Amper één jaar later staat hij weer onder de lat na een lange weg terug. “Niets is onmogelijk”, schreef hij toen op Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Miguel Van Damme (@miguelvd16) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Huwelijk

Van Damme hervalt en strijdt tussen 2017 en 2019 opnieuw een moeilijke strijd tegen leukemie. Hét lichtpuntje in die periode: zijn huwelijk met zijn vrouw Kyana Dobbelaere in 2018.

View this post on Instagram A post shared by Miguel Van Damme (@miguelvd16) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Steun Courtois en Casillas

Net wanneer alles voorbij lijkt in 2019 en de weg terug eindelijk is ingezet, slaat het noodlot opnieuw toe. Van Damme hervalt een derde keer, maar krijgt steun uit de voetbalwereld. Thibaut Courtois stuurt zijn collega een truitje op en op het Gala van de Gouden Schoen wordt Van Damme begin 2020 in de bloemetjes gezet door niemand minder dan Iker Casillas. Van Damme was er zichtbaar door ontroerd: “Zo’n groot idool, dat zo iemand mij steunt dat doet me des te meer deugd.”

Nieuw contract bij Cercle

Ondertussen blijft Van Damme doelman bij Cercle Brugge. De Vereniging laat de zieke keeper niet vallen en geeft Van Damme in 2020 zelfs een nieuw contract. In de aanloop naar het seizoen 2020/2021 mag Van Damme zich uitleven op de fysieke tests in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Ondanks zijn ziekte blijft hij zich voetballer voelen, Van Damme blijft ook werken aan zijn fysieke paraatheid met Brian Vandenbussche, keeperstrainer bij Cercle.

Volledig scherm Miguel Van Damme tekent een nieuw contract bij Cercle in 2020. © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Miguel Van Damme op de teamofoto van Cercle Brugge. © Cercle Brugge

Aftrap tegen Club

Stilaan wordt duidelijk dat Van Damme uitbehandeld is, maar in het najaar van 2020 staat hij weer op de mat in een volgepakt Jan Breydel. Nog zo’n mooi en ontroerend moment: Van Damme geeft de aftrap voor de stadsderby tegen Club Brugge, zijn naam wordt door het hele stadion gescandeerd, zijn ploegmaats vallen in zijn armen.

Volledig scherm Miguel Van Damme geeft de aftrap tegen Club Brugge. © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Dochtertje Camille

Nog in het najaar van 2020 komt er heuglijk nieuws. Van Damme en zijn vrouw maken bekend zwanger te zijn van een dochtertje. De aankomende geboorte is een houvast voor de doelman. Hij wil ondanks alles nog zijn dochter leren kennen en er voor haar zijn, in mei 2021 wordt het meisje geboren: Camille.

Volledig scherm Cercle-doelman Miguel Van Damme en Kyana Dobbelaere zijn de trotse ouders geworden van een dochtertje Camille © Instagram

Blijvende aanwezigheid

Uit enkele tv-optredens blijkt dat het niet goed gaat met Van Damme, maar de Cercle-doelman houdt moed en is met zijn onvermurwbare hoop en vechtlust een voorbeeld voor iedereen. Zelf komt hij nog één keer de aftrap geven tegen Eupen op 17 september. Hij blijft ook daarna aanwezig op de Belgische velden. Nu een keer op shirts, dan weer met een spandoek. Toen Antwerp vorig najaar op bezoek kwam toonde het een sterke boodschap op Jan Breydel: “MVD, het sterkste karakter op de Belgische velden.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Anderecht eert Miguel Van Damme. © RSCA/PhotoNews

Laatste match

In oktober 2020 organiseert de familie van de zieke Cercle-doelman in het grootste geheim een vriendschappelijke wedstrijd op Jan Breydel tussen KSK Maldegem, de ploeg waar Van Damme aan zijn carrière begon, en een pleiade aan ex-spelers van Cercle met wie hij bij groen-zwart samenspeelde. De match eindigt op 3-3, Van Damme staat bij elk team een laatste keer één helft onder de lat. Een ontroerend en wondermooi afscheid.

Volledig scherm © BELGA