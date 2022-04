IN BEELD. Legends Game stelt niet teleur: Jovanovic en Boussoufa blijven een lust voor het oog

Red Flames De vetpercen­ta­ges van de Red Flames: “Alleen wie ermee te maken krijgt, ligt ervan wakker”

Vanavond spelen de Flames in Kosovo. Het is de laatste kwalificatiematch voor de Wereldbeker tot september. Ga er maar van uit dat dit opnieuw een overwinning met de vingers in de neus wordt. Goaltje of vijf. Of nog meer. Al zal dat zonder Davinia Vanmechelen (22) zijn. Zij werd gepasseerd op basis van fysieke parameters.

