IN BEELD. Argentinië wint na 28 jaar eindelijk een groot toernooi

Fouten bij de opzeg van een autoverze­ke­ring: veel voorkomen­de klacht bij de Ombuds­dienst Verzekerin­gen

8 juli De Ombudsdienst verzekeringen ontving afgelopen jaar 1.082 klachten over autoverzekeringen, het grootste deel (18 %) ging over de opzeg daarvan. Dat blijkt uit het laatste jaarrapport. Nochtans is de overstap van de ene naar de andere verzekeraar wettelijk geregeld. Hoe pak je het aan en hoe vermijd je valkuilen bij de overname van autoverzekering? Independer.be verduidelijkt en geeft tips.