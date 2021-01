In augustus nog achter slot en grendel, maar intussen ving hij alweer 750.000 euro: de brede lach van Ronaldinho is helemaal terug

Time-outRonaldinho (40) kan weer breed lachen. De voormalige Braziliaanse stervoetballer zat 171 dagen vast in Paraguay wegens paspoortfraude en had volgens rapporten een pak schulden, maar is opnieuw op het (financiële) rechte pad. Sinds zijn vrijlating eind augustus verdiende hij 750.000 euro. Dankzij een eigen ginmerk en optreden in een muziekclip.

De gevangenis en het huisarrest openden de ogen van Ronaldinho. De gewezen baltovenaar van PSG en Barcelona werd in maart samen met zijn broer aangehouden, toen ze voet aan grond zetten in Paraguay. Het duo had - al dan niet bewust - valse identiteitskaarten op zak en ging één maand en één dag achter de tralies. Ronaldinho vierde er zijn veertigste verjaardag en doodde verder zijn tijd door veel te voetballen met andere gevangenen. Een borgsom van anderhalf miljoen euro bracht redding: de broers werden overgeplaatst naar het Palmaroahotel, een luxeresort in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción, waar ze tot het onderzoek werd afgerond in huisarrest gingen en permanent bewaakt werden. Een verdere celstraf kwam er niet, na het betalen van een boete van 170.000 euro werd de zaak afgesloten en keerde Ronaldinho samen met zijn broer terug naar z’n thuisland.

“Deze ervaring zal me altijd bijblijven”, vertelde hij later. En hij bleef dan ook niet bij de pakken zitten. Dario AS weet dat Ronaldinho op vijf maanden tijd zo’n 5 miljoen Braziliaanse reals, ofwel 750.000 euro, verdiende. Enerzijds stroomde de vraag om producten en bedrijven te promoten binnen. Zo helpt hij bij het promoten van zijn voormalige club Atletico Mineiro, is hij een van de gezichten van de voetbalgames PES 2021 en FIFA 21 en duikt hij op in reisadvertenties waar hij het onbelemmerd genieten in schril contrast plaatst met een leven achter de tralies. Anderzijds steekt hij ook zelf de handen uit de mouwen. De wereldvoetballer van het jaar uit 2004 en 2005 opende een eigen muziekstudio en belandde in een videoclip van artiesten Djonga en Recayd Mob waarin hij danst met schaars geklede vrouwen. De clip werd op YouTube op twee weken tijd al twee miljoen keer bekeken. (zie video)

Gin en wijn

Maar er is meer. Ronaldinho lanceerde zijn eigen biologische gin - genaamd R-One - en besteedde meer aandacht aan z’n eigen wijnmerk, Vino de Campeones. Op de koop toe is er ook een film over zijn leven in de maak. En zo is de voormalige vedette weer helemaal back in business én financieel op het rechte pad. “Ik heb geen woorden om iedereen te bedanken die me steunde tijdens mijn moeilijke periode”, schreef hij recent op Instagram.

Eind 2018 had hij volgens rapporten nog maar zes euro op zijn bankrekening staan en miljoenen aan schulden door een juridisch conflict over bouwgronden. Wellicht zijn die achterstallige betalen nog niet helemaal afgelost, maar daar maakt een druk bezette Ronaldinho nu werk van. Of hoe zijn leven weer op de rails staat.

