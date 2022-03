Ilias Sebaoui, lichtpuntje in donkere Beerschot-dagen: “Na derby zelfs complimenten gekregen van Radja”

Buitenlands voetbal Supermake­laar Raiola moet transfer­vrije Januzaj aan nieuwe club helpen

In zijn zoektocht naar een nieuwe club heeft Adnan Januzaj een zwaargewicht onder de arm genomen. De zaakwaarnemer die zich mengt, is ene Mino Raiola. De supermakelaar die onder anderen Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba in zijn portefeuille heeft.

10 maart