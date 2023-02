“Ik wist zeker dat ik zou sterven”: Noorse ex-international lag te slapen op 15de verdieping tijdens aardbeving in Turkije en doet surreëel verhaal

VoetbalDe Noor Fredrik Gulbrandsen, 30-jarige spits van de Turkse eersteklasser Adana Demirspor, heeft op Instagram zijn verhaal gedaan over de zware aardbeving in Turkije. Gulbrandsen lag op het moment van de aardbeving te slapen op de vijftiende verdieping van een appartementsgebouw. “Ik kan met geen woorden beschrijven hoe bang ik was.”

KIJK. Hatayspor-coach Volkan Demirel en echtgenote Zeynep Sever (ex-Miss België) deelden videoboodschap in tranen

“Ik ben nog altijd in shock”, begint Gulbrandsen zijn verhaal. De Noorse spits voetbalt nog maar sinds september voor Adana Demirspor, de club van onder anderen Henry Onyekuru (ex-Anderlecht) en Simon Deli (ex-Club). Gulbrandsen zelf scoorde in het verleden goals voor onder meer RB Salzburg - waarmee hij nog tegen Club Brugge speelde in de Europa League - en Basaksehir en is drievoudig Noors international.

“Ik kan met geen woorden beschrijven hoe bang ik was op 6 februari, toen de aarde beefde in Adana. Ik lag te slapen op de bovenste verdieping van een appartementsgebouw met vijftien etages en op een moment wist ik zeker dat ik zou sterven”, schrijft de aanvaller. “Ik kroop over de grond om naar beneden te gaan en was ervan overtuigd dat de vloer onder mij zou wegzakken. Ik kan nog altijd niet geloven dat het gebouw overeind is gebleven. Het bewoog zó enorm hard, het leek wel alsof ik op een boot zat terwijl het zwaar stormde op zee. Eenmaal ik het gebouw had kunnen verlaten, zag ik veel mensen naar buiten lopen. Doodsbang waren ze. Ik heb heel, héél veel geluk gehad.”

De spits sneert ook naar de Turkse voetbalinstanties. “Ze hebben één speeldag uitgesteld. Eén speeldag! Ik kan niet begrijpen dat wij binnenkort moeten voetballen terwijl al die mensen nog voor hun leven aan het vechten zijn. Ik krijg zelf ook nog flashbacks naar die nacht. Ik ben, op zijn zachtst gezegd, getraumatiseerd.”

Quote Mijn verloofde was gelukkig net niet in het apparte­ment. Ik ben blij dat zij het niet heeft moeten meemaken, want het was verschrik­ke­lijk Fredrik Gulbrandsen

Gulbrandsen was alleen in z’n appartement, zijn verloofde was er niet. “Gelukkig heeft zij dit niet moeten meemaken, het was verschrikkelijk. Je kan dat alleen maar beseffen als je er zelf bij was. Het lijkt ook alsof de beleidsbepalers niet zien hoe traumatiserend dit is geweest voor de mensen. Velen, onder wie ikzelf, weten gewoon niet of hun woonst nog toegankelijk is en of ze er ook nog naartoe zullen kunnen gaan. Ook daarom schrijf ik dit bericht. Wat als er nieuwe aardbevingen komen? Wat zal er dan gebeuren met de gebouwen? Alles voelt nu onveilig. Het voetbal is mijn grootste passie, maar mijn leven is belangrijker.”

Na de zware aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter in Turkije zijn al ruim 15.000 doden gevallen. Daarnaast zijn nog heel wat mensen vermist. Onder hen ook de Ghanese profvoetballer Christian Atsu van Hatayspor. Een woordvoerder van de club en de Ghanese voetbalbond meldden eerder dat Atsu levend vanonder het puin werd gehaald, maar inmiddels is duidelijk dat er sprake is geweest van een persoonsverwisseling. De ongerustheid over Atsu blijft en ook Taner Savut, de sportief directeur van Hatayspor, is nog altijd vermist.

