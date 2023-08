“Ik wil andere dingen proberen”: Mertens, die weer scoort voor Galatasaray, wellicht aan laatste jaar bezig

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kerem Akturkoglu effende al vroeg het pad voor ‘Cim Bom’, terwijl Dries Mertens snel na rust ook zijn duit in het zakje deed met de tweede bezoekende treffer. De gewezen aanvaller van PSV en Napoli was goed gevolgd om een rebound handig binnen te trappen. In de vorige ronde was onze landgenoot nog goed voor een ware wereldgoal. Mertens ruimde met nog een kwartier op de klok plaats en zag langs de zijlijn Halil Dervisoglu in blessuretijd de eindstand bepalen. De return in Istanboel volgt over exact een week.

Al op de persconferentie aan de vooravond van de wedstrijd hintte Mertens naar zijn afscheid als profvoetballer. “Ik denk dat dit mijn laatste seizoen wordt. Ik ben nu 36 en word 37. In mijn hoofd voel ik me 25, maar het lichaam is wat anders. Ik wil andere dingen in het leven proberen, al geniet ik er nog steeds elke dag van om voetballer te zijn.”

Mertens heeft dit seizoen nog een groot doel met Galatasaray. “Ik wil heel graag de Champions League beleven. Ik kan me niet eens inbeelden hoe de sfeer in ons stadion zou zijn. Vorig jaar was het vreemd om maar één wedstrijd per week te spelen, terwijl ik het negen jaar lang gewend was om twee matchen per week te spelen. Ik kijk ernaar uit om dat terug te doen en belangrijke matchen te spelen.”

