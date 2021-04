“Ik was er niet echt mee bezig. Mijn zoon moest me vertellen dat ik eerste stond”: toppers uit de Gouden 11 over de eindstrijd om 25.000 euro

De laatste rechte lijn is ingezet. Nog zes speeldagen en we kennen niet alleen de kampioen in de Jupiler Pro League, maar ook de winnaar van de Gouden 11 . Wie mag straks 25.000 euro bijschrijven op zijn rekening? Spanning en stress groeien naar een hoogtepunt. Wij spraken met vier spelers uit de top vijf.

Nico Van Cakenbergh - sk hoop (eerste, 996 punten)

Plots was hij daar. Tot ieders verbazing, ook die van zichzelf. Nico Van Cakenbergh was naar eigen zeggen “nooit echt met het spel bezig” en had aanvankelijk zelfs niet door dat hij ineens aan kop lag in de strijd om 25.000 euro. “Ik was rustig naar Kortrijk-Mechelen aan het kijken toen mijn zoon plots riep: ‘papa, je staat eerste in de Gouden 11!’”, lacht Nico. “Ik geloofde het eerst niet, zeker omdat dit eigenlijk mijn back-up ploeg is waarmee ik al wat flaters heb begaan. Als KVM-fan koos ik voor Kaboré, maar daar heb ik 14 speeldagen lang meer mee verloren dan gewonnen. En Bodart zorgde in doel ook voor heel wat minpunten. Wanneer ik besliste dat het genoeg was geweest met hem, scoorde hij de week nadien zowaar een goal, natuurlijk (lacht). Daarnaast had ik - wellicht zoals vele anderen - Doku en Vanheusden geselecteerd, wat voor serieuze problemen zorgde. Heel wat selectieproblemen, dus, waardoor ik dat team al snel uit het oog verloor.”

Maar die verkeerde spelers zijn zelfs maar het topje van Nico’s ijsberg. Zelden had een leider in deze fase van het spel zoveel geluk. “Ik vergat op heel wat speeldagen een kapitein aan te duiden en wist zelfs niet dat ik nog transfers kon doen. Dat ik nu aan de leiding sta, is eigenlijk een half mirakel. Ik was er nooit écht mee bezig, maar nu val ik toch ten prooi aan twijfels en rekenwerk. In mijn geval is dat misschien net slecht (lacht). Of ik nu de topfavoriet voor eindwinst ben? Neen. Ik ben pas de laatste speeldag aan kop gekomen. Als je ziet waar ik in de stand vandaan kom, kan iedereen in de play-offs nog winnen. Ik droom ook nog niet van die 25.000 euro, de voetjes blijven op de grond. Als ik straks win, zal ik je weten te zeggen wat ik ermee ga doen (knipoogt).”

Volledig scherm Arnaud Bodart was niet de beste vriend van Gouden 11-leider Nico Van Cakenbergh tijdens het spel. © Photo News

James De Cabooter - OSCAR (tweede, 992.5 punten)

Het zal je maar overkomen. Quasi de hele reguliere competitie stond James De Cabooter soeverein aan kop, tot de laatste speeldag voor een verrassing van formaat zorgde. “Vorig jaar is exact hetzelfde gebeurd met twee vrienden van mij. Zij stonden de laatste speeldag op plek één en twee, en zijn op de laatste speelronde voor corona teruggevallen naar de derde en vierde plaats. Ik heb er dus altijd rekening mee gehouden dat dit kon gebeuren.”

Gelukkig voor James zijn er nog zes play-offspeeldagen waarin hij zijn troon alsnog kan heroveren. Hij kan zijn ploeg zelfs helemaal door elkaar schudden, indien nodig. Al ziet James dat zelf niet meteen als een voordeel. “Nu vanaf nul kunnen herbeginnen is misschien een vergiftigd geschenk. Je zit continu te twijfelen of je met grotendeels dezelfde ploeg gaat blijven spelen of niet. De stress slaat in deze fase sowieso toe bij iedereen. Het komt erop aan de juiste keuzes te maken en met een verrassing uit te pakken.”

Als het voor James straks toch niet lukt, is er altijd nog zijn ‘voorzitter’. “Dit jaar strijden we in onze superklasse met twee man mee voor de eindzege. De nummer vier, Mathieu, is al vijftien jaar de voorzitter van onze minicompetitie. Zo moet ik hem ook aanspreken (lacht). We gunnen elkaar allebei de hoofdprijs. En als één van ons het haalt, komt er sowieso een volksfeest in Waregem met veel bier en plezier. Zelf zou ik er nog een leuk reisje naar de bergen bovenop doen. Hopelijk deze zomer al.”

Volledig scherm James De Cabooter in zijn vorig leven als doelman. © Geert De Rycke

Mathieu Leenaert - De Voorzitter (vierde, 978.5 punten)

“Ik probeer altijd een paar spelers te selecteren die wellicht niemand van de concurrentie heeft”, is de redenering van Mathieu Leenaers om het verschil te maken. “Dit seizoen waren dat Prevljak (Eupen) en Suzuki (STVV). Gokjes, maar ze hebben wel goed uitgedraaid. Zij vallen nu natuurlijk weg. In de play-offs zal iedereen ongeveer dezelfde ploegen hebben, dus komt het erop aan om de juiste spelers op het juiste moment op te stellen en de goeie kapitein aan te duiden. En wanneer Club Brugge precies kampioen wordt, zal ook belangrijk zijn. Na de titelviering kunnen ze het misschien wat laten hangen. Alleszins: ik zal mijn achterstand op de leider zo snel mogelijk proberen goed te maken met (opnieuw) een paar verrassingen, want ik zal iéts moeten doen. Maar daar kan ik niets over zeggen natuurlijk (lacht). Maar ik geloof nog volop in een comeback.”

Al is niet de eindzege het belangrijkste voor Mathieu, wél de primus zijn in de eigen superklasse, die de ludieke naam ‘Dikke Hein’ draagt. “Op het einde van het seizoen is er een groot feest waarop onze top drie zijn ploeg voorstelt en zijn er tal van prijsuitreikingen op een gezellig feest. De max. De hoofdprijs, 25.000 euro, winnen zou de kers op de taart zijn. Er is nog nooit iemand in onze grote vriendengroep in geslaagd om die te winnen. Wie daarin slaagt, wordt hier voor de rest van zijn of haar leven aanbeden.”

Naast de eeuwige roem in Waregem en omstreken heeft Mathieu nog een andere droom, gelinkt aan de Gouden 11. “Ik zou graag een vriend die in Thailand woont, gaan bezoeken. Wat het extra bijzonder maakt: hij is aan het proberen om daar een Thaise variant op de Gouden 11 op te starten. Beter zou ik het prijzengeld dus niet kunnen besteden.”

Volledig scherm Smail Prevljak (Eupen) bleek een gouden zet van Mathieu Leenaers. © Photo News

Heidi Potvliege & Luc Welvaert - Snoepie (vijfde, 978.5 punten)

De top vijf wordt afgesloten door Heidi Potvliege en haar man Luc Welvaert, die als trouwe spelers bakken ervaring hebben met de Gouden 11. Ook in het winnen van prijzen. “Twaalf jaar geleden heb ik de toenmalige jeugdcup gewonnen. En een tiental jaar geleden was ik eens 13de in de eindrangschikking. Ook dit seizoen heb ik al wat kleinere speeldagprijzen gewonnen, maar de hoofdvogel heb ik nog nooit afgeschoten”, aldus Luc.

Is de 25.000 euro dit jaar dan wél weggelegd voor het gezin Welvaert? “Zeer moeilijk in te schatten”, vindt Luc, die wel twee belangrijke factoren ziet om de winstkans aanzienlijk te verhogen. “Het komt erop aan om de goeie combinatie op het juiste te maken. In de play-offs moet je ongetwijfeld spelers op de bank zetten die zullen spelen, dus is het belangrijk om daar elke speeldag de juiste keuzes te maken. Vooral bij de verdedigers dan. Zij kunnen in mijn ogen nog net iets meer het verschil maken, zoals Castro-Montes (Gent) en Mata (Club Brugge) dat bij mij gedaan hebben. Op de verrassing spelen is ook een optie. Wie weet selecteer ik Nikola Storm (KVM) wel, die op 200 meter van mijn deur woont. Ik zou eens moeten gaan vragen of hij in vorm is (lacht). Maar uiteindelijk zal de geluksfactor toch de grootste rol spelen in de play-offs.”

Geluk of niet, aan de voorbereiding zal het ten huize Welvaert alleszins niet liggen. “Ik ben er heel frequent mee bezig”, vertelt Luc. “Doorheen de week ben ik enkele dagen zoet met opzoekwerk over blessures, schorsingen, selecties, enzovoort. Nu de play-offs eraan komen, zal ik er natuurlijk nog meer tijd moeten in steken (lacht). Wat als ik de 25.000 euro win? Dan maak ik, in samenspraak met mijn vrouw, een mooie reis met Australië of de VS als bestemming. En uiteraard kan een feestje met familie en vrienden dan ook niet ontbreken.”

Volledig scherm Wordt Nikola Storm de verrassing van Luc Welvaert en Heidi Potvliege? © Photo News

