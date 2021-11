“Ik snap er op de duur niks meer van”: Marc Degryse viel dit voetbalweekend van ene verbazing in andere, maar waagt zich tóch aan voorspelling

Voetbal Football Talk. Club laat Otasowie na privépro­ble­men week herbronnen in Engeland

Het zit Ebeguowen ‘Owen’ Otasowie (20) de jongste maanden niet mee. Niet alleen verloopt zijn aanpassingsperiode bij Club op zijn zachtst gezegd moeizaam - Otasowie kwam nog geen seconde in actie op het hoogste niveau - de middenvelder kampt naast het veld ook met privéproblemen. Vandaar dat het bestuur hem, in overleg met zijn entourage, een weekje vrijaf heeft gegeven. Otasowie besliste even terug te keren naar Engeland om daar bij familie en vrienden te herbronnen. Club hoopt dat de 1-voudig Amerikaanse international zo mentaal wat rust vindt. Otasowie - die recent nog een goed gesprek had met Clement - kwam vorige zomer voor 4 miljoen euro over van Wolverhampton, maar kent sindsdien moeite met het niveau en de verwachtingen. Begin oktober werd hij met Club NXT tegen STVV zelfs al na een halfuur gewisseld, omdat-ie met rood flirtte. (NP/TTV)

